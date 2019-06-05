تنفيذ 5 جسور وطريقين في مشروع "أم لفينة" بتكلفة مليار درهم

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت دائرة النقل في أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بتنفيذ مشروع أم لفينة ويتضمن تنفيذ خمسة جسور وطريقين مائيين، بتكلفة 1.1 مليار درهم.

وأوضحت دائرة النقل أن مشروع طريق الجزر الوسطية من جزيرة السمالية إلى التقاطع العلوي في جزيرة أم لفينة الذي يربط جزيرة الريم بجزيرة السعديات، يهدف إلى خدمة وربط المشروعات التطويرية حول جزيرة أبوظبي مثل شاطئ الراحة ومدينة زايد وجزيرة السمالية وجزيرة أم النار وجزيرة أم لفينة وجزيرة الريم والسعديات، وتخفيف الضغط المروري والأحجام المرورية على المحاور الرئيسية التي تربط جزيرة أبوظبي مع البر الرئيسي، فضلاً عن تحسين كفاءة شبكة الطرق وتقليل الازدحام المروري على كل من شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع الخليج العربي.

ويعتبر مشروع أم لفينة من مشاريع النقل البري الحيوية التي تنفذها دائرة النقل، وجزءاً من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وتعزز جودة البنية التحتية وتدعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء طريق بطول 5.2 كيلو متر ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه و3 جسور، ويربط جزيرة أم لفينة الجنوبية بالشمالية مع جزيرة الريم ، ويشمل أيضا شبكة كهرباء لإنارة الطريق وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة اتصالات.

وتم تصميم المشروع حاليا كمرحلة أولى بثلاثة مسارات في كل اتجاه، حيث سيتم توسعته مستقبلا ليصبح 6 مسارات في كل تجاه من أجل استيعاب الزيادة في الحركة المرورية بعد اكتمال تطوير جزر أم لفينة والريم.

ويحتوي المشروع بعقديه الأول والثاني على 5 جسور رئيسية فوق القنوات المائية للحفاظ على الحركة الملاحية وأيضا جسور مباشرة تربط الطريق مع شارع الشيخ زايد وشارع الظفير. ويتم توفير ممرات لخطوط الخدمات ضمن المشروع ومن خلال الجسور، وذلك لتسهيل تمديد خطوط الخدمات مستقبلاً وتجنب أعمال الإنشاءات المستقبلية التي قد تحدث ضرراً بالبيئة إذا تم تمديد خطوط الخدمات بشكل متفرق.

ويتضمن العقد الثاني من المشروع إنشاء طريق بطول 5 كيلو مترات ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه لربط جزيرة أم لفينة الجنوبية مع شارع الشيخ زايد، وبناء جسرين لعبور القنوات المائية وتقاطع رئيسي لتسهيل الحركة بكل الاتجاهات مع شارع الشيخ زايــد بــن سـلطان. كما يتضمن الطريق مسارات مخصصة لحركة المشاة وركوب الدراجات الهوائية ومرافق خدمية وأماكن لتأجير الدراجات الهوائية، وغيرها من الخدمات والإضافات التجميلية. وستقوم الدائرة بتوسعة هذا الطريق مستقبلا إلى 6 مسارات في كل اتجاه من أجل تلبية متطلبات النمو والانتشار السكاني في جزيرة الريم وحولها.