بلدية الظفرة تزيل آلاف الأطنان من مخلفات المباني والمشوهات العامة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أزالت بلدية الظفرة، مؤخراً، قرابة 342641 طنا من مخلفات البناء والمشوهات، بينما نفذت أعمال هدم وإزالة المباني القديمة والمتهالكة في عدد من مدن المنطقة، شملت 58 مبنى على مستوى المنطقة، بواقع 37 مبنى بمدينة غياثي، و5 مبانٍ بمدينة السلع، و3 مبانٍ بمدينة زايد، و13 مبنى بمدينة ليوا.

ومن المقرر خلال المرحلة المقبلة هدم 155 مبنى بواقع 10 مبانٍ في مدينة غياثي، و16 مبنى بمدينة السلع، و27 مبنى بمدينة زايد، و24 مبنى بمدينة ليوا، و57 مبنى بمدينة المرفأ، و21 مبنى بمدينة دلما.

وشملت أعمال الهدم في مدينة زايد هدم مبانٍ تجارية ومساكن شعبية مهجورة ومتهالكة، وإزالة مشوهات المظهر العام، وتم هدم وإزالة المحال التجارية مقابل مسجد الشهداء على الطريق العام. بالإضافة إلى نقل أكثر 33625 طناً من المخلفات التي تم ترحيلها من المواقع المختلفة بالمدينة، وذلك في كل من المنطقة الصناعية ومنطقة المرابع ومنطقة بينونة، وتضمنت إزالة مشوهات عبارة عن كتل خرسانية ومخلفات بناء وكرافانات.

وفي مدينة غياثي، تم هدم وإزالة المباني المهجورة والمتهالكة في كل من المنطقة الصناعية وبدع المطاوعة، ومنطقة مزارع غياثي، وشعبية مبارك ومرابع غياثي، بالإضافة إلى تنظيم حملة لمكافحة الحشرات في المساكن المهجورة بغياثي قبل البدء بعملية الهدم، وبلغ إجمالي المخلفات التي تم جمعها وإزالتها 101,833 طناً من المخلفات.

وشملت إزالة المشوهات في مدينة السلع مباني مستشفى السلع القديم والدفاع المدني واستراحة البلدية ومدرسة البنات الإعدادية ومدرسة السراج للبنين ومجموعة مبانٍ مشوهة مهجورة بالغابة رقم 3، وإزالة ثلاثة خزانات مياه متهالكة، وتم إزالة أكثر من 112,935 طناً من المخلفات، كما غطت الحملة منطقة الشهبانة وبعيا والغويفات والمنطقة الصناعية شمال الميناء.

وفي مدينة ليوا، تم إزالة 80,010 أطنان من المخلفات في محاضر القويفة وقطوف والوفد. كما بلغ حجم المشوهات التي تمت إزالتها في مدينة المرفأ 14,238 طناً.

ويهدف مشروع الهدم والإزالة إلى الحفاظ على أعلى المعايير البيئية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة وصحية لأهالي المنطقة، من خلال إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط والمهجورة والمشوهة للمظهر العام ، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء والكتل الخرسانية التي تشوه المظهر العام، وتشكل خطراً على السلامة العامة. ويأتي المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبلدية، ورؤية رسالة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل مستدام، وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع. ودعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة، وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني، والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات، وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة.