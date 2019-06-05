حكم بـ"إسعاد" سيدة عجزت عن سداد رسوم مدرسية لأبنائها

ناصر الجابري (أبوظبي)

سعادة غامرة انتابت إحدى الأمهات، بعد أن زف لها الخبر السعيد، قاضي الأمور المستعجلة في دائرة القضاء بأبوظبي، الذي فاجأها وقت طلبها بأن يتم الحكم لها بتسلم الشهادات الدراسية من المدرسة التي يدرس فيها أبناؤها بعد عجزها عن دفع المستحقات المالية، بأنه قد تم سداد رسوم المدرسة من قبل الجهات المعنية لتنتهي بذلك القضية التي أبعدت فلذات كبدها عن نهل المعرفة والتعلم. هذه القضية التي كان وضع الحل لها من خلال التعاون مع مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر، ضمن صورة متلألئة بقيم الإنسانية والتآلف والدعم، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة التي رسخت من مفاهيم مساعدة المحتاج والاستجابة للملهوف، ذلك أن شمس خير الإمارات لا تغيب.

‏وبدأت القصة التي تفيض بالإنسانية، بعجز الأم عن سداد النفقات المدرسية المترتبة، وبالتالي منعتها المدرسة من الحصول على الشهادات الدراسية قبل أن يتم سداد الرسوم أولاً، ما أدى إلى انقطاع الأطفال وعدم استمراريتهم في استكمال دراستهم، لتجد الأم نفسها وسط الأبواب التي ظنتها مسدودة، فلا قدرة مالية على السداد، ولا حل يلوح في الأفق، لترفع دعوى ملتمسة الحكم بالحصول على الشهادات الدراسية.

‏ ‏وخلال فترة رفع الدعوى، تواصلت الأم مع مكتب حقوق الإنسان للنظر في حالتها، وتم التنسيق والتواصل بين المكتب وهيئة الهلال الأحمر والتي تكفلت بسداد الرسوم، بعد التأكد من استيفائها الشروط المطلوبة والبيانات التي تم إرفاقها.

‏ومع بداية الجلسة التي ظنتها المرأة أنها كغيرها من الجلسات الاعتيادية للنظر في قضيتها، وجدت القاضي مبتسماً، ويحمل بكلماته إنسانية الإمارات وخيرها وتباشيرها التي لا تنقطع، يبارك لها أمراً لم تتوقعه ولم تعرفه، حيث كانت الجهات المعنية تتكاتف وتتآزر فيما بينها منذ وصول الطلب حتى يتم حل القضية في أسرع وقت ممكن، تجسيداً لمفهوم العدالة الناجزة.

‏وأكدت فاطمة البدواوي، رئيس مكتب حقوق الإنسان في دائرة القضاء بأبوظبي أن الحالة تأتي تجسيداً للدور الفاعل الذي تقوم به مختلف الجهات العاملة بالدولة لإعلاء قيمة احترام الإنسان والعناية بشؤونه والاهتمام بأموره، نحو تحقيق إسعاده في شتى المجالات، انطلاقاً من القيم النبيلة ورسالة الإمارات التي تنشر السلام والتسامح والمحبة، مشيرة إلى أن الخدمات التي يقدمها مكتب حقوق الإنسان بقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، تأتي تجسيداً للمنظومة العدلية القضائية التي تتميز بها الدولة، والتي تتوافر فيها خدمات لا تعنى فقط بشؤون الأحكام وتطبيقها، بل أيضاً بالجانب الإنساني والظروف الشخصية والأسرية.

‏ولفتت إلى أن الحالة المذكورة، تعد إحدى الحالات التي تعكس منهجية العمل في الدائرة، والتي تضمن تحقيق متطلبات ومقومات تحقيق العدالة بالتوافق مع نهج الإمارات الإنساني، والذي تم تجسيده من خلال تصدر الدولة وهيئاتها ومؤسساتها لأعلى مستويات الدعم الخيري، وما يحظى به جميع من في الدولة باختلاف جنسياتهم ودياناتهم وأعراقهم من تلاحم وترابط مجتمعي.