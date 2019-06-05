400 شخص في "فريق زايد التطوعي"

فهد بوهندي (الفجيرة)

نجح فريق سواعد زايد التطوعي الذي أسسه شباب إمارة الفجيرة، بينهم المستشارة التربوية فاطمة الشهياري رئيسة الفريق في استقطاب 400 متطوع من فئات المجتمع كافة وكل الجنسيات بشرط أن الفئة العمرية للشباب ابتداء من 16 عاماً فما فوق، وبالنسبة للبنات ابتداء من 18 عاماً، ويضم الفريق التطوعي أعضاءً يحملون مختلف المؤهلات والتخصصات، وذلك حسب فاطمة الشهياري رئيس فريق سواعد زايد التطوعي.

وأكدت الشهياري، أن الفريق يشارك في مختلف الفعاليات في كافة الإمارات من العاصمة أبوظبي ولغاية الفجيرة بداية من التنظيم إلى تقديم الفقرات المسرحية والرزفات والمشاهد التمثيلية الغنائية والتقديم كعريفين للحفل، وتقديم الورش بكافة أنواعها، على حسب كل متطوعة ومهارتها في الورشة.

وأضافت: نحن أبناء زايد، ونسير على نهجه، ونكمل مسيرته التي تنبض في قلوبنا، ويسعى جميع المتطوعين لخدمة الوطن من المواطنين وجميع الجنسيات المقيمة التي تعيش على تراب الإمارات.

وتأسس الفريق مطلع يناير 2017، بعدد من الأعضاء الفاعلين والمساهمين في استمرار عمل الفريق التطوعي، علماً أن هذا الفريق بكل فعالياته ومبادراته المجتمعية لم يكن ليستمر من دون عزيمة وإصرار من المتطوعين.

ويهدف الفريق إلى تعزيز الهوية الوطنية إلى تطوير الفكر التطوعي والإنساني والمجتمعي لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم ودمجهم مع المجتمع الخارجي، وتحفيز المتطوعين على التميز والإبداع المستدام لبناء مجتمع يسوده التسامح والتعاون، والحرص على ضرورة الالتزام بالقواعد الشرعية والإسلامية واتباع قوانين الدولة المنظمة للعمل الخيري، ونشر السعادة وقيم التسامح في المجتمع، إضافة إلى تهيئة المتطوعين لدخول عالم التدريب واكتشاف مواهبهم وصقلها.

ويعتبر فريق سواعد زايد التطوعي الأول على مستوى الدولة في تقديمه للأقسام التالية بشكل تطوعي بحت وأبرزها قسم الفنون الشعبية الإماراتية والعربية، وقسم التحدي والاستكشاف، وقسم الإبداع والابتكار، وقسم التدريب والتطوير، إضافة إلى قسم الترجمة واللغات، وقسم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وقسم الأسر المنتجة، وهي تعمل بشكل تطوعي ضمن عمل الفريق.