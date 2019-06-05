"خيرية الشارقة": توزيع زكاة الفطر على 15 ألف أسرة

الشارقة (وام) وزعت جمعية الشارقة الخيرية زكاة الفطر على 15 ألف أسرة من المسجلين بسجلاتها وكشوفها، وذلك ضمن مشاريع الحملة الرمضانية «جود»، وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: «مع نهاية شهر رمضان من كل عام وقبل صلاة عيد الفطر المبارك، نقوم بتوزيع زكاة الفطر على الأسر المتعففة والفقراء والمحتاجين، ما يساهم في إدخال السعادة والفرح إلى قلوبهم».

وأكد ابن خادم أن الجمعية نجحت بفضل تعاون المحسنين وثقتهم اللامحدودة في توفير 150 ألف فطرة (زكاة الفطر)، وتوزيعها على الأسر المتعففة والمستحقة للمساعدة.

ولفت إلى أن عمليات التوزيع شملت المقر الرئيس وإدارات الجمعية في البطائح والذيد والمدام وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، حيث تم توزيع 109 آلاف فطرة بالمقر الرئيس، و4 آلاف بالذيد، و14 ألفاً بكلباء، و14 ألفاً بخورفكان، و5 آلاف بدبا الحصن، وألفين بالمدام، ومثلها في البطائح.

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