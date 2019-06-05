فهد بوهندي (دبا الفجيرة) أصدرت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية 2276 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 97 رخصة جديدة، وتجديد وتعديل 2179 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والحرفية والخدمية.

كما قام القسم بجولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من صلاحية الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال تلك الفترة 1181 جولة، أسفرت عن إنذار 363 محلا تجاريا، وتحرير 56 مخالفة إلى جانب إغلاق 3 منشآت لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها والشروط الصحية، بالإضافة إلى عدم تجديد الرخصة التجارية.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود البلدية لرفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة والعاملين في المنشآت، وإلزام جميع المنشآت بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية.

وأضاف، أن مدينة دبا تشهد نمواً وتطوراً في النشاط الاستثماري والعقاري بشكل لافت في الفترة الأخيرة نتيجة للجهود المبذولة بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات المستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دبا الفجيرة: 2276 رخصة خلال الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.