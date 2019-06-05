825 زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة 825 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت العاملة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من رمضان.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن الإدارة اعتمدت وقبل حلول الشهر الفضيل خطة عمل لتغطية كافة المنشآت العاملة التي تقع ضمن نطاق اختصاص الإدارة، وذلك للتعرف إلى مدى تقيدها بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أن الزيارات الميدانية جاءت للتحقق من مدى استيفاء تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية المختلفة، خاصة في ظل زيادة كميات الوجبات والأطعمة المقدمة خلال رمضان وعمليات الاستهلاك الصادرة من قبل المستهلكين، والتي تتطلب دقة عالية في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية خلال الشهر الفضيل.

وذكرت أن الزيارات الميدانية أسفرت عن تحرير 38 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بعدد من الاشتراطات، و37 إنذاراً بحق أخرى، والمخالفات المرتكبة سوء التخزين وتكدس المواد الغذائية بالثلاجات وأماكن العرض، كما تم مخالفة بعض المنشآت لعدم وجود تصريح ومخالفة النشاط المصرح به بتداول مواد غذائية غير مصرح بها وغيرها.

وأوضحت الطنيجي أن المفتشين قاموا باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان التخزين الجيد للمواد الغذائية، وعدم تكديسها بالثلاجات وأماكن العرض، ومخالفة المنشآت التي تقوم بممارسة نشاط غير مصرح به أو تداولت مواد غير مصرح بها للنشاط المحدد. وأكدت أن الإدارة ستواصل حملاتها الميدانية على المنشآت العاملة كافة، وذلك خلال أيام عيد الفطر لضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية وتطبيق أفضل الممارسات، لتقديم السلع والمنتجات بأفضل المستويات للجمهور المستهلك.