"مجتمعية رأس الخيمة" تزور 36 مجلساً

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) زارت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال شهر رمضان 36 مجلساً للرجال والنساء، وذلك في مختلف مناطق الإمارة. وتأتي هذه الزيارات في إطار لقاءات أهالي المناطق، ومناقشة مختلف المواضيع والقضايا المجتمعية والأمنية والظواهر الأكثر انتشاراً وغيرها، من خلال طرح المحاور والأفكار والأسباب وإيجاد الحلول المناسبة مع أصحاب القرار.

وقال العقيد الدكتور راشد السلحدي، مدير الإدارة: إن الإدارة تحرص خلال كل شهر رمضان على تنفيذ الزيارات الميدانية إلى مجالس الأهالي في مختلف مناطق الإمارة، وذلك عبر تخصيص فرق من أفراد الإدارة لزيارة المجالس، سواء الرجالية والنسائية عبر عناصر الشرطة النسائية للالتقاء بالأهالي والتحاور معهم في القضايا المختلفة.

وذكر أن الإدارة استقبلت عدة طلبات من قبل أهالي المناطق المختلفة لاستضافة فريق الدوريات المجتمعية في مجالسهم المختلفة التي تضم أفراد أسرهم وأصدقاءهم وجيرانهم لطرح المواضيع المتنوعة التي تختص بالمجتمع والأفراد والأبناء وغيرها من الظواهر التي تتطلب حلول وقرارات.

من جانبه، ذكر الرائد راشد بلهون، رئيس فريق الدوريات المجتمعية، أن الإدارة نفذت خلال الشهر الفضيل زيارات ميدانية لعدد من مجالس الأهالي الموجودة في العديد من مناطق الإمارة، والتي بلغت إلى 36 مجلساً، منها: 24 مجلساً للرجال و12 مجلساً نسائياً.

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