فعاليات تراثية في استقبال زوار حدائق المنتزه بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت حدائق المنتزه، الوجهة الترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة، زوارها بباقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي خصصتها طيلة أيام العيد لجميع أفراد العائلة. ويقدم المنتزه لزواره فعاليات متنوعة ذات طابع إماراتي أصيل، يعكس جمال احتفال أبناء الدولة ومقيميها بالمناسبة، وتضم عروضاً تراثية، تشتمل على لوحات وأهازيج شعبية أصيلة، مثل العيالة والعروض البهلوانية، إلى جانب حزمة من الأنشطة المتنوعة التي تتناسب مع شغف الأطفال وتلبي ذائقة الأسر الزائرة والمقيمة.

وقدمت حدائق المنتزه في اليوم الأول من العيد استعراضات خاصة للألعاب البهلوانية، إضافة إلى عروض موسيقية حيّة متميزة، ضاعفت من أجواء السعادة والفرح، حيث كان الجمهور على موعد مع أجمل اللوحات الفنية التي تعكس العراقة والأصالة الشعبية لدولة الإمارات، إلى جانب استمتاعهم بالموائد الغنية بالمأكولات الشعبية، والعربية، والعالمية، التي توفرها مجموعة من المطاعم والمقاهي المميزة المنتشرة في المنتزه.

وقد أعدّت حدائق المنتزه خلال أيام العيد مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة للزوار والسياح، حيث فتحت المجال أمام الجميع للاستمتاع بحديقة المنتزه المائية (مملكة اللؤلؤ) بعد أن أعادت افتتاحها عقب انتهاء الشهر الفضيل، إلى جانب كلّ من الحديقة الترفيهية (جزيرة الأساطير)، ومناطق الألعاب الأخرى التي تتوزع في مختلف أنحاء المكان. وتشغل حدائق المنتزه مكانة متفردة على خريطة الجذب السياحي، وتعتبر وجهة عائلية متميزة في إمارة الشارقة، تقدم باقة من الفعاليات والمرافق والمنشآت التي تلبي تطلعات كل أفراد العائلة كالمطاعم والمقاهي والمرافق المميّزة.