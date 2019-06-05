إقبال على سوق السمك بأبوظبي ولا ارتفاع في الأسعار

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أكد متسوقون أنه على الرغم من زيادة الإقبال على سوق السمك بمنطقة الميناء بأبوظبي إلا أن ذلك لم يتسبب في رفع الأسعار، مشيرين إلى أن صعوبة وجود أماكن لإيقاف سياراتهم كانت هي المشكلة الوحيدة التي تواجههم في أوقات زيادة أعداد الجمهور في السوق. ورصدت «الاتحاد» حركة سوق السمك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس، حيث كان لدى جمهور المتسوقين رغبة في تناول وجبات السمك الجاهزة من المطاعم الموجودة في سوق الميناء أو شراء السمك وطهيه في مطابخ الميناء المخصصة لشواء الأسماك.

وقال المواطن سالم عبد الله: «إن الأسعار لم تتغير ولم تشهد زيادة في أي نوع من أنوع الأسماك التي يقبل عليها أغلب المستهلكين، مثل الهامور والشعري والكنعد والبياح».

وقال أحمد فاروق: «إن الأسعار لا يوجد فيها اختلاف بسبب حلول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من الإقبال إلا أن التكلفة تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الذي يسبق العيد»، مضيفاً: «إنه وأصدقاءه يفضلون تناول وجبات الأسماك، حيث إنها طازجة وأسعارها معقولة، مقارنة بالأطعمة الأخرى، علاوة على أنها صحية ومفيدة للجسم، وأقل ضرراً ولا تسبب الأمراض».

ويرى منصور أحمد أن الخدمات الموجودة في سوق السمك بالميناء جيدة، إلا أن الضغط على السوق في بعض الأوقات، مثل أيام الجمعة وإجازات الأعياد والمناسبات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة فترة الانتظار لتنظيف الأسماك طهيها.

وقال علي سيد: «إن الخدمات والأسعار ممتازة، خاصة أننا في عيد الفطر الذي يفضل فيه الكثير من الناس تناول الأسماك لسهولة شرائها وطبخها في سوق الميناء، إلا أن المشكلة الوحيدة تتمثل في أن أماكن إيقاف السيارات لا تكفي بسبب الإقبال الكبير، خاصة في المواسم والأعياد والإجازات». وكانت بلدية أبوظبي قد استعدت لاستقبال المواطنين والمقيمين في المسالخ، والتي تشمل مسلخ أبوظبي وبني ياس والشهامة والوثبة، من خلال تجهيز الذبائح وخدمات المتعاملين، حيث تعمل المسالخ في أيام عيد الفطر من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وقامت البلدية بزيادة أعداد القصابين المتخصصين في المسالخ، من أجل توفير خدمات أفضل للمتعاملين، علاوة على طاقم طبي بيطري للكشف على الذبائح، والقيام بالفحص قبل الذبح. وشهد ثاني أيام عيد الفطر إقبالاً على منطقة المطاعم على كورنيش أبوظبي، والتي تضم ما يزيد على 20 مطعماً، وأماكن تناول الوجبات الجاهزة، علاوة على المنطقة الترفيهية المطلة على كورنيش أبوظبي، حيث استمتع مرتادو المنطقة بتناول الوجبات الخفيفة، ومشاهدة بعض العروض الشائقة مثل الأكروبات.