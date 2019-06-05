البحر يجذب الجمهور في رأس الخيمة

شهدت الشواطئ والحدائق في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من الجمهور في أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد برأس الخيمة، كما شهدت المناطق الطبيعية الأخرى في الإمارة توافد عدد كبير من الزوار من خارج الإمارة خاصة جبل جيس.

وساهم إطلاق الكثير من الألعاب المحببة لدى الأطفال في المراكز التجارية في اجتذاب الأسر، خاصة خلال الفترة المسائية، حيث تقصدها الأسر والزوار من خارج المدينة، كما شهد كورنيش القواسم إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وكثفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة دوريات «راقب» على المناطق الطبيعية والشواطئ وجبل جيس.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الدائرة أن الدوريات ساهمت في توعية الجمهور بضرورة الحفاظ على البيئة خاصة في المناطق التي شهدت إقبالاً كثيفاً من الجمهور على الشواطئ في مناطق الندية والمعيريض والكورنيش القديم.

وأضاف: إمارة رأس الخيمة أصبحت من المقاصد الرئيسية لقضاء إجازة العيد لما تتمتع به الإمارة من مقومات طبيعية وتراثية جميلة، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة وتنميتها أمر ضروري للحفاظ على هذه المكانة.

من ناحيته، أوضح مروان علي من العين أنه تعود على زيارة أقاربه في رأس الخيمة خلال العيد واصطحاب أسرته للمناطق الطبيعية في الإمارة، مثل جبل جيس والشواطئ، لافتاً إلى أن العديد من المراكز التجارية بالإمارة تقدم البرامج الترفيهية المحببة لدى الأطفال في العيد.

وقال عبدالله الشحي مواطن من شعم إن هناك العديد من الخيارات أمام الأسر لقضاء إجازة العيد، لافتاً إلى أن إمارة رأس الخيمة تتميز بوجود عدد كبير من الفعاليات المتنوعة التي تقدمها المراكز التجارية والحدائق والمناطق الطبيعية وغيرها، مشيرا إلى أن عدم الزحام المروري في الإمارة من العوامل المهمة لسهولة التحرك والوصول لجميع المناطق خاصة بالنسبة للزوار من خارج رأس الخيمة والذين يلمسون سهولة التحرك في شوارع الإمارة.