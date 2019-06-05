بمناسبة عيد الفطر.. عروض وألعاب نارية في دبي

دبي (الاتحاد) استمتع المواطنون والمقيمون والزوّار بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها دبي بمناسبة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المدينة، وتضمنت هذه الأجواء عروض الألعاب النارية الخلّابة على شارع السيف ولامير، إضافة إلى عرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي مول، وغيرها من الأنشطة والفعّاليات في مراكز التسوق التي جعلت احتفالات العيد ذكريات لا تُنسى.

تتضمن احتفالات العيد في دبي أيضاً العديد من الحفلات الموسيقية والعروض والفعّاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، مثل سباق «دبي ديزارت رود رن» السنوي، والعروض الفنية الأخّاذة، مثل عرض «لا بيرل باي دراغون» وعرض «علاء الدين»، إلى جانب عروض الكوميديا والفقرات الترفيهية المتجولة داخل مراكز التسوّق.

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