خيارات متنوعة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بالإجازة

سعيد أحمد (أم القيوين)

تتوافر للمواطنين والمقيمين والسياح والزوار خيارات متنوعة ومتعددة للاستمتاع بإجازات الأعياد والمناسبات الوطنية داخل الدولة، من خلال انتشار مراكز التسوق الكبرى والحدائق العامة في مختلف المناطق، وتوافر الشواطئ الجميلة، تضم ألعاباً وأنشطة ترفيهية.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الجنسيات على شواطئ عجمان وأم القيوين خلال أول وثاني أيام عيد الفطر، لقضاء أوقات ممتعة على رمال البحر، وممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية.

ونزل العديد من مرتادي الشواطئ في مياه البحر لممارسة السباحة، قبل غروب الشمس، وجلست الأسر مع أطفالها على الرمال، يستمتعون بالأجواء الجميلة، التي اتسمت بالمحبة والتسامح والترابط الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.

وشهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، الذين فضلوا الاستمتاع بأجواء العيد في الأماكن المغلقة والباردة، والتي تضم فعاليات ترفيهية وألعاباً متنوعة للأطفال والكبار، ومطاعم ومحال تجارية، بدلاً من الشواطئ والحدائق العامة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو.

واصطحبت الأسر أبناءها إلى مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي ودبي والشارقة، نظراً لوجود فعاليات وأنشطة متنوعة وعروض وحسومات على المنتجات الحديثة بمناسبة العيد، ومطاعم تقدم أفضل المأكولات العربية والأسيوية والأوروبية، حيث يستمتع الجميع بقضاء أوقات ممتعة في مكان واحد، وتوافر احتياجات أفراد الأسرة.

ونظمت الجهات المختصة في عجمان وأم القيوين، فعاليات وأنشطة ترفيهية بمناسبة العيد، وكثفت الشرطة جهودها في تنظيم حركة السير والمرور على الشوارع الداخلية والخارجية، ومراقبة المناطق للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور، وبادرت إدارات الدفاع المدني بتوعية مرتادي الشواطئ، وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بممارسة السباحة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر.

وشهدت مسالخ البلديات ارتفاعاً في أعداد الذبائح، بعد أن تم تجهيزها وتوفير أطباء بيطريين متخصصين لفحص الذباح، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ووجهت البلديات رسائل للجمهور بعدم ذبح المواشي خارج المسالخ، لأنها لا تخضع للفحص البيطري، وقد تكون مصابة بأمراض بسبب تلوث لحومها.