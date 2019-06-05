مجلس ضاحية الخالدية في الشارقة ينظم "إفطار العيد الجماعي"

الشارقة (الاتحاد) نظم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، استقبالا لأهالي الضاحية، في إطار فعاليته التي حملت عنوان «إفطار العيد الجماعي».

وجرى تنظيم الفعالية في إطار المبادرة التي تكفل بها المواطن عبدالرحمن بن هده السويدي، دعماً لتلاقي الأهالي في مقر الضاحية، بعد أداء صلاة العيد، وتبادل التهاني والمعايدات في حضور المواطنين والمقيمين. وتوافد الأهالي على المشاركة في الإفطار الصباحي، والذي يعد من أبرز الفعاليات لضاحية الخالدية مع أول أيام عيد الفطر بهدف جمع الأهالي على مائدة واحدة، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وتعزيز التقارب الأسري.

وتعد المبادرة إحدى البرامج التي يحرص مجلس ضاحية الخالدية على تنفيذها، لما لها من عوائد اجتماعية في جمع الأسر على مائدة واحدة.

وتبادل الأهالي التهاني على مائدة الإفطار. وأشاد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بمشاركة الأهالي، وحرصهم على حضور أول مائدة إفطار صباحي، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وتبادلهم التهاني والتبريكات.

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