"الوطني للأرصاد": الطقس اليوم غائم وفرصة لسقوط أمطار

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 18- 30 كلم/‏ س، تصل إلى 42 كلم/‏س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والثاني عند الساعة 20:24.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:08.

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