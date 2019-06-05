حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام، عدداً من الشيوخ و المسؤولين وكبار الشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني من معالي جمعة الماجد وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير و البركات.

وحضر المقابلات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.