خليفة بن طحنون يزور أسرة الشهيد السيابي ويعزي بوفاة سيف علي الحوسني

زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم، أسرة الشهيد محمد السيابي في منزل الأسرة في أبوظبي.

وهنأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ذوي الشهيد السيابي بعيد الفطر المبارك، واطمأن خلال الزيارة على أحوالهم وأوضاعهم وتبادل معهم الأحاديث الودية.

ورحب ذوو الشهيد وأسرته بالزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة أحوال أسر الشهداء والتواصل المباشر معهم في مناطق وإمارات الدولة كافة.

وأعرب الجميع عن اعتزازهم بعمق الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، مؤكدين فخرهم بالانتماء لهذا الوطن.

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كما قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، واجب العزاء بوفاة المغفور له سيف علي حسن الحوسني، أخ الشهيد محمد علي الحوسني الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء بإمارة أبوظبي، عن صادق مواساته وتعازيه لذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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