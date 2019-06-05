حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المؤسسات والشركات العاملة بالدولة، سائلين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة و العافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.