حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا مساء اليوم إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتقديم تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة السعيدة، راجين المولى جل في علاه، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرخاء.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ و كبار رجال الدولة والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا أجمل تهانيهم القلبية، راجين المولى أن يديم على سموه الصحة و العافية.

وحضر المقابلات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة.