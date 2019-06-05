حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة الذي قدم التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار.

اقرأ أيضاً: إقبال على المواقع السياحية في الفجيرة وخورفكان وكلباء

وحضر المقابلات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين.