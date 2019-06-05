كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحولت دبي إلى مغناطيس يجذب التجارب الإلكترونية الصينية؟

قد تكون دبي “نقطة جذب” لشركات التجارة الإلكترونية الصينية لتأسيس متجر لها في الشرق الأوسط، وفقًا لما قاله حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي.

وفي مقابلة مع غلوبال تايمز ومقرها الصين، قال بوعميم إن: “دبي تكتسب زخماً كبيراً، حيث يتحول المزيد من المستهلكين في هذا الجزء من العالم إلى منصات رقمية لشراء المنتجات والخدمات”.

وأضاف: “الصين سوق لها أهمية استراتيجية بالنسبة لدبي وغرفة دبي والشرق الأوسط بشكل عام”.

ووفقًا لإحصائيات غرفة دبي، بلغ إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في عام 2018 1.5 مليار دولار، بزيادة 19 بالمائة عن عام 2017.

وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12 في المائة [CAGR] إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2023، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وأضاف بوعميم: “يجب أن تكون لوائحنا السليمة، إلى جانب بيئة استثمار مستقرة وإمكانيات هائلة غير مستغلة للتجارة الإلكترونية، نقطة جذب للشركات الصينية لإقامة متاجر لها هنا”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بوعميم إلى أن لوائح التجارة الإلكترونية الجديدة الصادرة عن مجلس دبي للمناطق الحرة والإعلان الأخير عن منطقة تجارة إلكترونية جديدة تبلغ مساحتها 920 ألف متر مربع في منطقة دبي اللوجستية الجنوبية ستساعد على الأرجح في جذب المزيد من شركات التجارة الإلكترونية الصينية إلى الإمارات.

وقال: “أعتقد أن جميع المبادرات التي اتخذتها دبي يجب أن تكون حافزا للشركات الصينية لاستكشاف دبي كقاعدة هامة للتجارة”.