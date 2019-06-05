كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متحف مدام توسو يفتتح في دبي هذا العام

متحف مدام توسو، المعروف بمعارضه الشمعية التي تعكس حياة المشاهير مثل ممثلي بوليوود شاه روخ خان وأميتاب باتشان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرسام الشهير فينسنت فان غوخ، والدكتور سترينج بينيدي، والممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش، والبوب ​​البريطاني إد شيران من المقرر افتتاح شخصيات من العائلة المالكة لبريطانيا، من بين آخرين لا حصر لهم، سيفتتح قريباً في جزيرة بلو ووتر بدبي في وقت لاحق من عام 2019، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تايم ويك دبي.

ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل إضافية عن المتحف، ولكن وجهة الجذب الجديدة في دبي سيكون متحف مدام توسو الجديد في الشرق الأوسط.

وأفادت “تايم أوت دبي” أن من غير المعروف بعد أي من المشاهير سيظهرون في المتحف.

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وتأسس متحف مدام توسو في عام 1835 في بازار شارع بازار في لندن من قبل ماري توسو. وفي السنوات التي تلت ذلك، افتتحت متاحف مدام توسو في المدن الكبرى مثل أمستردام ولاس فيغاس ومدينة نيويورك وهونغ كونغ ودلهي.

وتتميز بعض متاحف مدام توسو أيضًا بمناطق تفاعلية ذات طابع مخصّص لامتيازات الأفلام مثل Captain Marvel و Kong: Skull Island و Alien: Charter وسلسلة Star Wars، بحسب موقع constructionweekonline.