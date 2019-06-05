كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم بلغ حجم تجارة السلع الغذائية في رمضان بدبي؟

بلغ إجمالي تجارة المواد الغذائية في رمضان 8.3 مليار درهم (2.26 مليار دولار أمريكي) في دبي في الربع الأول ، وفقًا لجمارك دبي ويشير الرقم إلى عمليات التجارة الخارجية.

وبلغ وزن المواد الغذائية المتداولة ما مجموعه 1.5 مليون طن، بما في ذلك اللحوم والسكر والخضروات والدقيق والأرز والمكسرات والمياه المعبأة في زجاجات والعصير والتمور، وفقاً للسلطة الجمركية.

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وبدأ رمضان هذا العام في 5 مايو وانتهى يوم الثلاثاء (4). وخلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس إلى غروب الشمس، ولكن من المألوف عقد وجبات مسائية مشتركة مع العائلة والأصدقاء، وكذلك التبرع بالطعام للمحتاجين.

لذلك، يزداد الطلب على الغذاء في الدول الإسلامية عادة خلال الأشهر التي تسبق إلى شهر رمضان لإنشاء مخزون جيد وتجنب النقص وارتفاع الأسعار.