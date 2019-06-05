الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا أمس إلى قصر البديع العامر، من مختلف أرجاء الدولة، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ووفود الصروح العلمية والثقافية والدوائر والمؤسسات المحلية.

وأعرب الجميع عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية، وعلى دولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من عمر عبيد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.حضر الاستقبالات الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ سيف محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وأدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ.

كما أدى الصلاة أيضاً معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، خطبة العيد، دعاهم فيها إلى تقوى الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستذكر فيها شهر رمضان الفضيل وتهذيبه للنفس من خلال استحضار مخافة الله في السر والعلن، كما حث الخطيب المصلين على مواصلة العبادة والتزود من الفضائل، مستحضراً فضل وأهمية الصلاة كونها عمود الدين وصلة الفرد بربه.

وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين، ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات، وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط والعاملين بالقيادة العامة، ومن العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار رجالات الدولة وجموع المواطنين، ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وإلى جانبه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي هنأ المسلمين بعيد الفطر السعيد، وأوصاهم بتقوى الله، فإنها سبب لدخول جنة النعيم.

وبعد الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني بهذه المناسبة المباركة مع الشيوخ وكبار المسؤولين، كما تقبلا التهاني من المواطنين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على حكومة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين.

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعيسى عبد الله الباشة النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، حيث أعرب الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما، أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين، وإلى جانبه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما..معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي أكد في خطبته أهمية هذا اليوم في زيارة الأقارب والأرحام لما فيه من توادٍ وتراحمٍ وخلق المحبة والاحترام بين الناس، ودعا إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعاً.. ففي العيد تتقارب القلوب على المودة وتجتمع على الألفة، ويتناسى ذوو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق ويتصافحون بعد انقباض.

كما ترحم على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

ودعا فضيلته بأن يرحم العلي القدير شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً، وأن ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه.

وعقب صلاة العيد، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

كما، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام أمس، عدداً من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات، الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ أحمد سبيعان الطنيجي في خطبة العيد، المعاني الجميلة التي يحملها شهر رمضان وأهمية هذا اليوم في نشر روح التسامح بين الأهل والجيران والمجتمع ككل. كما توجه بالدعاء والمغفرة للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والشيوخ المؤسسين، رحمهم الله، وإلى جنود الحق المرابطين في اليمن. وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهاني بالعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.