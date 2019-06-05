جودة الهواء قضية رئيسة في الأجندة الوطنية

أبوظبي (وام)

دعت جمعية الإمارات للطبيعة أفراد المجتمع إلى التواصل مع الطبيعة والبيئة والعيش بانسجام مع احتياجات الحفاظ عليها، لضمان حمايتها وبقائها للأجيال القادمة.

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف مدير عام الجمعية، في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تلوث الهواء يعد إحدى القضايا الأساسية على الصعيدين المحلي والعالمي لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان، مشيرة إلى أنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يموت ما يقرب من 7 ملايين شخص حول العالم كل عام نتيجة لتلوث الهواء.

وأضافت أنه في دولة الإمارات تعتبر جودة الهواء من القضايا الرئيسة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إذ تستهدف الأجندة رفع معدل جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90 بالمئة بحلول عام 2021.

وأشارت إلى أن يوم البيئة العالمي لعام 2019 والذي يصادف يوم الخامس من يونيو من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار موضوع تلوث الهواء، سيحث الحكومات والصناعة والمجتمعات والأفراد على العمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن الجمعية منذ تأسيسها في عام 2001، عملت على الإسهام في الحفاظ على البيئة المحلية، والحد من التهديدات الملحة على الطبيعة والحياة البرية والبحرية في جميع أنحاء الإمارات. وأوضحت عبد اللطيف أن جمعية الإمارات للطبيعة واصلت خلال عام 2018 تقدمها بإصرار متجدد نحو تحقيق أهدافها، متوجة باستراتيجية متجددة تم تقديمها من خلال اسم وشعار جديدين، إذ يعكس الشعار الجديد الإرث البيئي للشيخ زايد والبصمة التي تركتها الجمعية على البيئة وحمايتها.