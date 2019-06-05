محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد

دبي( وام ) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مجلس زعبيل الكبير صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين هنأوا سموه بهذه المناسبة المباركة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولتنا العزيزة مزيداً من التقدم والرخاء، وأن تظل واحةً للسلام والحب والسعادة في ظل قيادتنا المعطاءة.

وقد تقبل سموه التهاني والتبريكات وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، من عدد من أعيان البلاد وكبار رجالات الدولة والمسؤولين وأبناء القبائل ووجهائها، ومن كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ومن قيادات وضباط كل من شرطة دبي والأجهزة الأمنية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني.

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني بالعيد السعيد من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والمسيحية والأجنبية في الدولة، حيث تبادل معهم سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

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