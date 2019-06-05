طلبة مبتعثون.. حنين إلى العيد في الوطن

لندن (وام)

«في القلب شوق وحنين للوطن».. عبارة تختزل كل المفردات التعبيرية في اللغة والمشاعر، هذه هي حال الطلبة المبتعثين من دولة الإمارات العربية المتحدة وهم يقضون أول أيام عيد الفطر المبارك بعيداً عن الأهل والأحباب والوطن في جامعة Glasgow Caledonian شرق العاصمة البريطانية لندن.

وفي محاولة لإضفاء لمسة حانية على غربة وقتية لعلها تداري وتداوي الشوق للوطن، يجتمع المبتعثون الإماراتيون للاحتفال بعيد الفطر السعيد بعيداً عن الأهل والوطن في منتدى الطلبة الذي بات بمثابة جامع لهم في غربتهم، يتقاسمون المشاعر والضحكات والأمنيات، ويحدوهم الأمل بعودة سريعة لأحضان الوطن. لكن كيف يمر العيد في الغربة، وما المعاني التي يحملها لطلبة ينهلون العلم من أرقى الجامعات والمعاهد البريطانية ليساهموا بما اكتسبوا من معارف في تعزيز مسيرة التقدم لدولة الإمارات؟.

يقول المبتعث الإماراتي سيف المندوس: «إننا نعمل ما في وسعنا لجعل الأمور تسير بسرعة من أجل استكمال دراستنا والعودة»، مؤكداً أنهم لا يشعرون بالعيد وبهجته إلا خلال وجودهم على أرض الإمارات.

وأكدت الطالبة الإماراتية المبتعثة شيخة المزروعي: «الوطن هو الجامع الأكبر لنا، وفي غربتنا نحمل الوطن في قلوبنا، ونتذكر أيام العيد وسحرها بوجود الأهل والأحباب، وان شاء الله نعود قريباً للوطن ليكون للعيد طعمه الخاص». أما الطالب الإماراتي راشد محمد السويدي فيرى أن الاحتفال بالعيد لا يحلو إلا في الوطن بين الأهل والأحباب، مشيراً إلى أن سفارة الدولة في بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعمهم، وتسعى دائماً لجمعهم من أجل إضفاء جو وطني على مثل هذه المناسبات.

وبما أن للعيد مذاقه الخاص في الوطن، فإن سفارة دولة الإمارات في لندن وبالتعاون مع مجلس الشباب العالمي في المملكة المتحدة، تعمل على خلق أجواء إماراتية، وتوفير فرص لجميع المبتعثين والمقيمين، في مبادرات طيبة لتعزيز أواصر العلاقة الوطنية، في عام يشهد تكثيفاً للمبادرات الإنسانية، وتأصيلاً لقيم التسامح بين شعوب العالم.