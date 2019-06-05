طحنون بن محمد يؤدي صلاة العـيد ويستقبل المهنئين في العين

العين (وام) أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المعترض الكبير بمدينة العين.

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها إمام وخطيب الصلاة، صلة الأرحام والتواصل والتزاور في هذه المناسبة الكريمة، وتعزيز قيم الإخاء وروح التسامح التي يتحلى بها مجتمعنا.

ودعا الخطيب المولى، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لما فيه خير وصلاح المجتمع.

وعقب صلاة العيد، استقبل سموه بقصر غريبة، جموع المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

حضر الاستقبال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم بمنطقة العين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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