3 مواليد في «دانة الإمارات» بأبوظبي أول أيام العيد

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي في الساعات الأولى من عيد الفطر السعيد 3 مواليد، بينما ودع الشهر الفضيل بولادة 11 مولوداً، منهم 5 أولاد و6 بنات في 29 رمضان «آخر أيام الشهر الفضيل». كما استقبل المستشفى خلال شهر رمضان المبارك 427 مولوداً، منهم 195 مواطناً ومواطنة، وبلغ إجمالي المواليد التوائم خلال رمضان 14 توأماً، بينما بلغ عدد الذكور 231 طفلاً والإناث 196. وبذلك ارتفع عدد المواليد إلى 13065 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى 4 يونيو الجاري.

واستقبل مستشفى دانة الإمارات مولوده الأول في أول أيام العيد لأحمد محمود زاهد، أفغاني، وعائشة عبداللطيف البطيح، إماراتية، الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. وقال والد الطفل، «كان موعد الولادة في 17 يونيو، ولكن بمشيئة الله بدأت بوادر الولادة في آخر أيام الشهر الفضيل، وها نحن نحتفل بالعيد وبقدوم مولودنا بعد 40 دقيقة من أول أيام عيد الفطر السعيد، وأسميناه (محمد)، وبلغ وزنه 3.5 كجم. وهو ثاني طفل لنا، حيث كانت أخته مهرة في انتظاره. جعلهما الله من أبناء السعادة». أما ثاني مواليد عيد الفطر السعيد، فكانت طفلة لأسرة مسلم سالم بن عمرو، مواطن، والتي ولدت قبل دقائق من صلاة العيد. وقال والدها «إنها طفلتنا الأولى وأسميتها سلامة، وبلغ وزنها 2.7 كجم. إن ولادتها في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، وهي أول مولودة لنا، جعلها الله قرة أعيننا ومن الأبناء الصالحين، ونحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة، وبحسب الأطباء ومدة الحمل، فقد كان من المتوقع ولادتها بعد 10 أيام، وبمشيئة الله كان استقبالنا لها اليوم قبل دقائق من صلاة العيد، وأصبحت فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المبارك، وإننا نبارك لقادتنا الرشيدة، وحكومتنا، وشعب الإمارات بعيد الفطر السعيد».

علي الشيخ أول مواليد العيد في برجيل

احتفل مستشفى برجيل بأبوظبي بولادة أول طفل، فجر أول أيام عيد الفطر السعيد، واسمه علي محمد الشيخ.

وقال والدا الطفل محمد ياسر الشيخ، وخلود سالم الظاهري: «نحمد الله الذي رزقنا مولودنا علي بكامل الصحة والعافية، وسعادتنا لا توصف لولادته في هذا التاريخ المميز، ومنحنا الفريق الطبي وجميع العاملين في مستشفى برجيل، كل العناية الممكنة في هذه الفترة، ونشكر لهم اهتمامهم ودعمهم، كما نتقدّم بالشكر من كل أعضاء الفريق الطبي، لما بذلوه من جهودٍ مثمرة».

وقالت الدكتورة سوسن عبد الرحمن، استشارية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى برجيل: «نحن سعداء وفخورون بأن يشكل الفريق الطبي في مستشفى برجيل جزءاً من ولادة الطفل في مثل هذا اليوم الخاص، ولا شك في أننا سنتذكر دوماً هذه اللحظة السعيدة».