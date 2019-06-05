عيد بلا مخالفات في عجمان

عجمان (الاتحاد) جهزت إدارة المرور والدوريات، في القيادة العامة لشرطة عجمان، 40 دورية تتواجد على مدار الساعة بالإمارة لتأكيد الأمن والأمان، وتوفير أجواء احتفالية للأهالي، احتفاءً بعيد الفطر السعيد، والإجازة المرافقة له.

وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات، أنه سيتم نشر الدورية المرورية، ودوريات «أمان» في مختلف المناطق، على مدار الساعة، وبالقرب من مصليات العيد، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمرتادي الطريق والمصلين، في جميع مناطق عجمان الرئيسة.

وقال: إنه تم تكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسة في الإمارة، وفي مختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام وزيادة الكثافة المرورية المعيقة للحركة، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالدراجات والمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالحسبان المشاة، في مراكز التسوق والمجمعات السكنية.

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