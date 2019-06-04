حاكم رأس الخيمة يستقبل أبناء الشهداء والمهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، أبناء الشهداء وذويهم، وشاركهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام، عدداً من أصحاب السمو الشيوخ، والمسؤولين، وكبار الشخصيات، الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.

واستقبل سموه وفد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات.

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وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

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وحضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.