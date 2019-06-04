قادة القوات المسلحة يزورون قواتنا العاملة في اليمن

قام عدد من قادة وكبار ضباط القوات المسلحة صباح اليوم، بزيارة قوات دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة في اليمن ضمن قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد.

ونقل القادة وكبار الضباط خلال الزيارة، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديرهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

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واطلع قادة القوات المسلحة خلال الزيارة على سير مجريات العمليات، والتقوا بضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة، وأدوا معهم صلاة عيد الفطر، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن، وأن يوفقهم في أداء مهامهم.