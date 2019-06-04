فيديو.. جنودنا البواسل المرابطون في اليمن يهنئون القيادة والشعب بعيد الفطر

رفع جنودنا البواسل منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون بميادين العز والشرف والفداء على أرض اليمن أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الكريم وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وبمعنويات عالية واعتزاز كبير بشرف الجندية والدفاع عن قضايا الوطن المحقة، دعا جنودنا الأبطال الله جل شأنه أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وشعبها العظيم بالخير والمنعة والتقدم وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي.

وأكد منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون في جبهات القتال بميادين الحق والواجب -في لقاءات مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، وهم يسطرون بكل بسالة الملاحم البطولية ويجسدون أمثلة حية على حب الوطن والبذل في سبيل نصرة قضاياه الوطنية- صمودهم وإصرارهم على تحرير كامل التراب اليمني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وإعادة اليمن إلى أهله كريماً عزيزاً أبياً.

وعبر جنودنا البواسل، وهم يدافعون عن أشقائهم في اليمن بشجاعة منقطعة النظير وكفاءة وجاهزية نفاخر بها الأمم، عن ولائهم للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه وأمن المنطقة والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة ما يتعرضون له من محن وأزمات.

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فمن جانبه، رفع محمد سعيد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة عيد الفطر السعيد. وقال: "نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة وأن نكون على العهد دائماً حاملين راية الوطن عالياً نفتديها بالغالي والنفيس لتبقى خفاقة شامخة".

وتوجه فايز علي، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار بهذه المناسبة، مؤكداً الحرص على تجسيد مبادئ الإمارات السامية القائمة على العدل والمحبة والسلام والتعايش دفاعاً عن الحق والواجب والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من بذل وتضحيات.

وهنأ علي أحمد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بحلول عيد الفطر السعيد. وقال إن مشاعل تحرير كامل التراب اليمني تلوح في الأفق وإن المخطط الانقلابي في اليمن يتهاوى ما يؤكد مواقف الإمارات الثابتة التي تدعم الحق وتنصر المستضعفين وتقف إلى جوار الأشقاء.

وقال ياسر عبد الله، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، "نعاهد قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات على أن نكون على العهد حماة للوطن ودرعه الحصين وسيفه البتار وأن نعيد الحق لأهله وأن نسحق دابر الشر في ساحات العزة والبطولة والإباء".

وتقدم محمد أحمد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، بالتهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار بعيد الفطر، مؤكداً أن أبناء القوات المسلحة هم أبناء الملاحم وأبطال الميادين يوم يفزعون لصناعة المجد الذين هم أهله وصناعه وللساحات التي مهروها بانتصار الأبطال لقضاياهم ونجدة لأشقائهم ولتحرير كامل التراب اليمني.