حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بعيد الفطر

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء اليوم، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المهنئين، الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا الرشيدة، وسموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي أحمد حميد الطائر، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع.

كما تقبل سموهما التهاني بمناسبة عيد الفطر من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل وكبار رجال الدولة والأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار العاملين في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة، بمناسبة عيد الفطر.

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وبادلهم سموهما التهاني بهذه المناسبة، متمنين لسموهما دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات كل تقدم ورخاء وأمن واستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.