حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عيسى عبد الله الباشة النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا، وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ، وكبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك والشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين قدموا التهنئة لسموه بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

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وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.