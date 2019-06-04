حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم بقصر البديع العامر، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين قدموا أطيب تهانيهم وتمنياتهم بهذه المناسبة السعيدة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور صحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والرخاء.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، وأبناء القبائل والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.

وأعرب الجميع عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان، والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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وحضر الاستقبالات كلّ من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والسادة رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.