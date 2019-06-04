حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد، والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على حكومة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

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وحضر الاستقبالات الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد كبار المسؤولين.