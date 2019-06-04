محمد بن زايد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء في قصر المشرف في أبوظبي، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مع عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات إضافة إلى كبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمواطنين.

ورفع المهنئون خالص التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية ويوفق قائد مسيرة إمارات العز إلى كل ما فيه تقدم ورفعة الوطن ومكانته.

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وعبر الجميع عن أطيب تهانيهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في وطننا الغالي وشعبنا الوفي.

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وتقبل التهاني، بهذه المناسبة الكريمة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.