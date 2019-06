شراكة بين طيران الإمارات و«أوبر» توفر خصومات على المواصلات من وإلى المطار

دبي - بواسطة محمد فارس © ASSOCIATED PRESS FILE- This March 20, 2018, file photo shows the Uber app on an iPad in Baltimore. Uber reports earnings Wednesday, March 23. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

دبي: «الخليج»

أعلنت طيران الإمارات عن إبرام شراكة مع أوبر توفر بموجبها أسعاراً مخفضة للمسافرين على المواصلات الأرضية إلى المطار ومنه. ويستفيد مسافرو تذاكر السعر المرن والسعر الأكثر مرونة من رحلات مجانية أو مخفضة التكلفة من وإلى مطار دبي الدولي على الحجوزات التي تتم حتى 31 يوليو (تموز) 2019 على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس (آب) 2019. ويشمل العرض مستخدمي أوبر الحاليين والجدد.

ويحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر السعر الأكثر مرونة على مواصلات مجانية، إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات من المطار بعد عودتهم عبر تطبيق أوبر (على ألّا تتعدى تكلفة الرحلة 120 درهماً). كما يحصل مسافرو تذاكر السعر المرن على خصم يصل إلى 50% على المواصلات إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي والعودة (على ألّا تتعدى قيمة الخصم 60 درهماً). وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض.

شاهد: الدول الأكثر تعرضًا لحوادث الطيران في العالم

فيديو مقدم من سائح

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: أطول 10 أبراج في العالم.. بعضها في دول عربية سائح

فيديو: 5 أبواب مخيفة لا يجرؤ أحد على فتحها.. بينهم باب غرفة فندق عادية سائح

فيديو وصور: ثمرة بطاطس عملاقة تتحول إلى فندق سياحي مدهش سائح 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO الدول الأكثر تعرضًا لحوادث الطيران في العالم سائح مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في طيران الإمارات: «يسرنا أن نعزز شراكتنا مع «أوبر» ونوسع نطاق هذا العرض ليشمل عملاءنا في دبي، مقرنا الرئيس. ونحن ملتزمون بتوفير تجربة مميزة للمسافرين في دولة الإمارات لكي يتمكنوا من الاستمتاع بأفضل الخدمات والمنتجات على الأرض وفي الأجواء».

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نسعى إلى توفير أفضل خدمة تنقل لملايين العملاء حول العالم كل يوم، ويسرنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع طيران الإمارات لخدمة المسافرين من دبي، ما يعكس النجاح الذي حققته هذه الشراكة. ونتطلع إلى توفير تجربة مواصلات أكثر سلاسة لمسافري الناقلة بنقرة زر».

والعرض متاح أيضاً لمسافري طيران الإمارات القادمين إلى دبي مما يزيد على 50 وجهة عالمية في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى.