بلدية أم القيوين تستعد لاستقبال عيد الفطر

أم القيوين (الاتحاد)

أكدت دائرة بلدية أم القيوين استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال الجولات الميدانية التفتيشية في الإمارة، لرصد جميع مشوهات المظهر العام والجمالي للمدينة.

وقال عبيد سلطان طويرش، القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين، إن الدائرة أنهت استعداداتها الخاصة باستقبال العيد، وبدأت حالة الطوارئ في جميع قطاعاتها المختلفة لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال عطلة العيد.

وأضاف: أن العمل لن يتوقف خلال أيام العيد في جميع القطاعات، وستقوم إدارة الصحة العامة بمراقبة أسواق السمك والمسالخ، وسيعملان على فترتين صباحية ومسائية، لافتاً إلى إن الرقابة ستشمل محال الأغذية والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، التي يكثر عليها الطلب، كما ستقوم إدارة الصحة بالتفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في الفترة المسائية قبل العيد الفطر، للتأكد من طريقة العمل في تلك الصالونات ومدى تطبيقها لشروط الصحة العامة وعدم مخالفتها للأسعار.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين، أن إدارة المشاريع والصيانة بالدائرة أنجزت مؤخراً أعمال صيانة لوحدات الإنارة بممشى البيت متوحد وتهيئته لاستقبال الزوار من مختلف المناطق، كما قامت إدارة الصحة العامة والبيئة بحملة نظافة شاملة على الممشى والمناطق المجاورة له، وزيادة عدد الحاويات الخاصة لرمي النفايات بها، وكذلك تجهيز مصليات العيد.