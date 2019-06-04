في محاضرة بمجلس رمضاني.. خبراء يحذرون من الاحتيال والتصيد الإلكتروني

عمر الحلاوي(العين)

أكد خبراء في الأمن الإلكتروني أهمية الحفاظ على سرية البيانات وعدم إطلاع أي طرف عليها عليها، محذرين من تسليم البطاقة الائتمانية عند الشراء، خاصة خارج الدولة، مشيرين إلى أن سرقة الرقم السري المطبوع خلف البطاقة مع رقمها لا يتطلب سوى ثوانٍ، ولفتوا إلى أن أغلبية عمليات سرقة أموال عملاء البنوك كانت نتيجة غفلة العميل ومنحه رقم البطاقة والرقم السري الخلفي لمتصلين مجهولين، بالإضافة لعمليات الشراء التي تتم خارج الدولة.

جاء ذلك في محاضرة بالمجلس الرمضاني للشيخ محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاستشاري لإمارة أبوظبي، في العين عن الاحتيال والتصيد الإلكتروني، تحدث فيها الخبير المواطن محمد البادي، وعبد الرحيم الفقيه مدير منطقة العين والظفرة ببنك أبوظبي التجاري، وأحمد سلامة مسؤول الخدمات المصرفية للأفراد في البنك.

وكشف محمد البادي، خبير الأمن الإلكتروني، عن أمثلة للتصيد الإلكتروني والاحتيال التي حدثت لعملاء العديد من المصارف، من بينها واقعة سحب مبلغ 85 ألف درهم في ثوانٍ، خلال عملية احتيال زعم المتصل فيها بأنه من المصرف لمركزي ويريد تحديث بياناته وطلب منه رقم البطاقة المكون من 16 رقماً مع الرقم السري بخلف البطاقة الائتمانية، بالإضافة لبعض وسائل الاحتيال التي تمت خارج الدولة عبر تسليم البطاقة الائتمانية للمحاسب.

من جانبه أوضح أحمد سلامة أن أكثر عمليات الاحتيال تمت خلال الاتصال المباشر بالعميل، حيث يمتلك المتصل بعض المعلومات حتى يطمئن الطرف الآخر، بالإضافة لاستخدام وسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية وحتى «الوتساب»، ومن بين الوسائل المنتشرة مؤخراً إرسال روابط وهمية لمواقع مزورة تكون طبق الأصل للمواقع الأصلية، أو مواقع لتخفيضات كبيرة أو مشابهة للبنوك تستهدف معرفة رقم البطاقة والرقم السري.

من جهته، حدد عبد الرحيم الفقيه وسائل حماية العملاء بالبنك من المصايد الإلكترونية وطرق الاحتيال على العملاء، وأشار إلى وجود تطبيق للبنك يستطيع العميل من خلاله إغلاق حسابه فوراً عند تعرضه لأي محاولة احتيال، وكذلك عند الاتصال بالبنك يكون أول خيار إغلاق البطاقة، موضحاً بأن المصرف يتعامل كذلك مع أي طلب من أسرة العميل، حيث تتم الاستجابة الفورية لإغلاق الحساب.

وجدد الفقيه دعوته للمتعاملين بعدم منح رقم البطاقة الائتمانية والرقم السري الموجود خلفها لأي جهة مهما كانت. واتباع الحس الأمني الذاتي، مشيداً بالوسائل الأمنية المتبعة داخل الدولة.