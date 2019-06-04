زوروا توقيعه على شيك بمليون درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية مستأنف خليجي يطالب إحدى المصارف المحلية بالدولة، بإعادة مليون درهم له، وذلك لأنه تم الاحتيال والنصب عليه في أحد الشيكات المزورة التي لم يقم بتوقيعها منذ سنين.

وتعود تفاصيل القضية عندما حكمت محكمة أول درجة بغرامة مالية مستحقة على المستأنف بقيمة مليون درهم، الأمر الذي أثار المستأنف مما جعله يطالب بإخضاع شيك بمبلغ مليون درهم للتدقيق من قبل المختبر الجنائي، لإبراز والتأكد من التوقيع المزور، واستئناف قرار النيابة العامة ضد مجهول، سواء كان المتسبب في التزوير هو المتهم أو المصرف.

وأفاد التقرير بأن التوقيع مزور ومواصفات القرض مختلفة وغير متطابقة مع القروض التي كان يقدمها المتهم. وقررت النيابة العامة إقامة الدعوى القضائية ضد المصرف، مع تقديم صورة أو نسخة للورقة الموقع عليها، التي تشير بأن مدير فرع إحدى المصارف قام مع موظفيه بتزوير توقيع المستأنف.

وقال محامي الدفاع إن النيابة العامة قدمت القضية ضد مجهول، وعلى إثر ذلك تقدم مدير فرع إحدى المصارف مع موظفيه بشكوى لمحكمة أول درجة التي حكمت بتغريم المستأنف بمبلغ مليون درهم كتعويض للمصرف، مشيرا إلى أن ما تم عرضه على محكمة أول درجة هو جلب صورة من عقود قديمة لا علاقة لها بالمتهم إطلاقا.

وقرر قاضي محكمة الاستئناف بعد الاستماع للمستأنف ومحامي الدفاع بتأجيل النطق بالحكم للنظر في ملابسات القضية لجلسة يوم 18 يونيو الجاري.