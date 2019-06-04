"أبوظبي للتقاعد": 200 موظف نفّذوا 5 مبادرات إنسانية خلال رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى صندوق أبوظبي للتقاعد من تنفيذ خمس مبادرات اجتماعية وإنسانية، امتدت على مدار شهر رمضان الكريم، تحت عنوان «رمضاننا خير»، وذلك ضمن فعاليات الصندوق لعام التسامح، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في هذه الفعاليات الرمضانية تجاوز 200 من موظفي الصندوق.

واستهل الصندوق مبادراته خلال الشهر الكريم، بالمشاركة في تعبئة وتغليف 500 وجبة إفطار رمضاني، قام موظفو الصندوق بتوزيعها على الصائمين بمدينة أبوظبي، كما تم تنظيم زيارات لعدد من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في مركز المضيف التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطمئنان على صحتهم، وتبادل التهاني معهم، بمناسبة الشهر الكريم، وتوزيع الهدايا عليهم، ضمن مبادرة «زيارة كبار المواطنين».

وشملت المبادرات الخمس أيضاً، تنظيم زيارة لمستشفى مدينة خليفة الطبية، قام بها وفد من موظفي الصندوق الذين وزّعوا خلالها الهدايا على الأطفال من مراجعي العيادات الخارجية، وذلك انطلاقاً من حرص الصندوق على المشاركة المجتمعية في مختلف القطاعات.

ونظم الصندوق كذلك مبادرة أطلق عليها «فرحة عيد»، تضمنت مشاركة موظفي الصندوق في رسم البهجة على وجوه الأطفال، من خلال شراء واختيار ملابس العيد لهم، بالتعاون مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، فيما اختتم الصندوق مبادراته الرمضانية بفعالية «رسالة شكر»، حيث قام موظفو الصندوق بتقديم رسالة شكر وتقدير لعمال النظافة ومساعدي المكاتب وتوزيع الهدايا عليهم من قبل المدير العام، لجهودهم المستمرة لدعم موظفي الصندوق كافة.

ونفذ صندوق أبوظبي للتقاعد على مدار شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات مصورة، حملت عنوان «راشد والتسامح»، قدّمها الموظف الافتراضي للصندوق «راشد»، وتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي للصندوق، تناولت عادات المجتمع الإماراتي في شهر رمضان الكريم، والتي تتميز بالمحبة وبث روح التسامح في المجتمع، وذلك من خلال توضيح العادات الإماراتية الأصيلة مثل تبادل الزيارات، والمأكولات.

من جانبها، أكدت فاطمة الشريقي، المتحدث الرسمي باسم الصندوق مدير إدارة الاتصال المؤسسي، أن المبادرات المجتمعية الخمس، تأتي في إطار خطط الصندوق وبرامجه السنوية التي يسعى من خلالها إلى ترسيخ مسؤوليته المجتمعية، لافتة إلى أن الفعاليات والمبادرات الرمضانية استهدفت ترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز دور الصندوق المجتمعي.

وقالت: «يحرص الصندوق سنوياً، خلال شهر رمضان المبارك، على تنظيم مختلف الفعاليات المتميزة التي تساهم في خلق مناخ إيجابي بين موظفيه، وذلك من خلال إشراكهم في هذه الفعاليات التي تساهم في مد جسور التواصل والتراحم فيما بينهم من جهة، وتسعد مختلف فئات المجتمع من جهة أخرى».

وأضافت: «إن إشراك الموظفين في هذه الفعاليات ودعوتهم للمشاركة فيها ورعايتها يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع المجتمعي، وتوثيق الروابط المهنية والاجتماعية بين الموظفين، مما يعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم».