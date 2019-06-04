التوعية بدلاً من المخالفة في "مرور رأس الخيمة"

رأس الخيمة (الاتحاد)

استبدلت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورقة تحرير المخالفات بالتوعية للسائقين المخالفين، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار مبادرة «نعطيك فرصة» التي أطلقتها الإدارة ممثلة بقسم المباحث والضبط المروري، بالتعاون مع أفرع المرور الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة، وفريق التوعية والإعلام المروري، وقسم المرور والدوريات. واستهدفت السائقين بمختلف الطرق والأماكن على مستوى الإمارة على مدار يومين متتاليين.

وأكد الرائد حسن حمد الزعابي، مدير فرع المباحث والتعقيب، أن الإدارة حرصت على إطلاق هذه المبادرة ضمن إطار جهودها الخاصة والمبذولة لتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات التي تقدمها شرطة رأس الخيمة.

وأوضح الزعابي بأن فريق المبادرة التي انطلقت أمس وزع نماذج توعوية مطابقة لورقة المخالفات، من خلال حملة تفتيشية تم تنظيمها، بهدف تنفيذ المبادرة بدلاً من تحرير المخالفات عليهم بشكل مباشر، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لتكون بذلك أول تهنئة تقدم لهم أثناء قيادتهم لمركباتهم على طرق الإمارة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى جعل الطرق أكثر أماناً، من خلال نشر التوعية المرورية، وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة، والتقيد بالأنظمة المرورية، حيث استفاد منها نحو 3000 سائق، ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والاقتداء بالسائقين الملتزمين.

ومن جانب آخر، استقبل السائقين المبادرة باستحسان كبير، معربين عن شكرهم وسعادتهم لشرطة رأس الخيمة.