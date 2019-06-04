محمد بن راشد: عيد خير ورحمة وسلام

دبي (وام) عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تهانيه لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، عيد خير ورحمة وسلام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، ويعيده علينا وعليكم باليمن والبركات».

إلى ذلك، يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في مسجد زعبيل بدبي، صلاة عيد الفطر السعيد.

ويستقبل سموه المهنئين بهذه المناسبة المباركة في مجلس زعبيل الكبير، عقب صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة، أعاده الله على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير والعز والبركات.

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