انتشال جثة سائق سقط بمركبته في بحيرة

الشارقة(الاتحاد)

انتشلت شرطة الشارقة جثة سائق من مركبته التي سقطت في بحيرة الخان مع مركبة أخري. وفي التفاصيل ذكر بيان من الشرطة أن فرقاً من إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تضم وحدات الإنقاذ البحري ودوريات الإنجاد والتحقيق المروري بمركز شرطة البحيرة، نجحت وبعد جهود مكثفة خلال زمن قياسي من انتشال سيارتين سقطتا ببحر الخان بالشارقة وإخراج جثة سائق وجدت محشورة داخل إحدى المركبتين، والتي تبين أنها لسائق السيارة المتسببة بالحادث.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الحادية عشرة وأربعة وعشرين دقيقة، مساء أمس الأول، يفيد بسقوط مركبتين ببحيرة الخان بالمنطقة المواجهة لمجمع محاكم الشارقة، حيث انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث وباشرت عملياتها في انتشال المركبتين الغارقتين، واللتين تبين أنهما غير مرخصتين.

وبينما تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها لكشف المزيد من ملابسات الحادث، فقد حذرت من إيقاف المركبات على أرصفة البحر أو المواقع الساحلية بصورة تعرضها لخطر السقوط في البحر، وتوخي الحيطة والحذر عند تحريك المركبات وقيادتها في هذه المواقع، تفادياً لمثل هذه الحوادث والنتائج المؤسفة التي يمكن أن تترتب عليها.