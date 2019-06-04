طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالعيد

العين (وام) هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة المباركة داعياً العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

إلى ذلك، يؤدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صلاة عيد الفطر السعيد في جامع المعترض الكبير بمدينة العين.

ويستقبل سموه عقب الصلاة مباشرة في قصر غريبة المهنئين بهذه المناسبة المباركة، أعادها الله على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير واليمن والبركات.

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