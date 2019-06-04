بلدية دبي: احذروا.. "الحناء البيضاء" خطيرة

آمنه الكتبي (دبي)

حذرت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي من منتجات الحناء البيضاء التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، مبينة أنها عبارة عن خلطات تحضر يدوياً باستخدام مكونات تشمل الأصباغ الكيميائية مجهولة المصدر والمواد اللاصقة والماء ، وفي بعض الأحيان تتم إضافة مكونات أخرى تساعد على تبييض البشرة في بعض الاستخدامات.

وأشارت إلى أن هذه المنتجات لم يتم تسجيلها في بلدية دبي، وبالتالي يحظر استخدامها نظراً لخطورتها، وتسببها بالعديد من الآثار السلبية على المستهلك مثل إصابات الجلد التحسسية ، موضحه أن مفتشات الإدارة قمن بمسح الصالونات النسائية في إمارة دبي ولم يتمكنّ من العثور على الحناء البيضاء فيها، حيث يتم استخدام تلك الأصباغ من قبل المتجولات للخدمة المنزلية للحناء.

وقالت إن الإدارة أعدت برامج عمل وحملات مكثفة من أجل ضمان الصحة والسلامة والالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة في الصالونات ومراكز التجميل ومراكز التسوق بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي لضمان الالتزام بالضوابط والشروط المتعلقة بمكافحة التبغ وتنظيم التدخين، نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على زيارتها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم

وأوضحت أنه تم البدء بحملات مكثفة على الصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية الفترة المسائية ، موضحة أن البلدية تحرص على صحة وسلامة المجتمع وتطبيق معايير الصحة والسلامة، وتواصل تنظيم حملات تفتيش على الصالونات ومراكز التجميل، وتدقق بعناية على مدى الالتزام، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد الصالونات النسائية والرجالية 3855 صالوناً في إمارة دبي.

وأشارت رفيع إلى أن أهم الاشتراطات التي يتم التدقيق عليها في الصالونات هو التأكد من اتباع الممارسات الصحية والصحيحة من قبل مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الأدوات المستعملة من حيث النظافة والتعقيم لتجنب نقل الأمراض بين الزبائن، والتأكد من تسجيل منتجات العناية الشخصية والتجميل في نظام «منتجي».

وبينت أنه بعد إطلاق تطبيق منتجي الذكي أصبحت الرقابة على المنتجات الاستهلاكية المستخدمة في الصالون تتم عن طريق عمل مسح على «باركود» المنتج من خلال التطبيق، ويتيح التطبيق أيضاً للزبائن وأصحاب الصالونات عمل ذلك بأنفسهم.