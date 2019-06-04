بلدية أم القيوين تحذر من سوء استخدام المبيدات

سعيد أحمد (أم القيوين)

طالبت ميثاء جاسم شافي، مدير قطاع الصحة والسلامة في بلدية أم القيوين، أفراد المجتمع بضرورة استشارة الجهات المعنية قبل استخدام المبيدات الحشرية في المنازل، مؤكدة أن بعض المبيدات تحتوي على مواد سامة وقاتلة، وسوء استخدامها تعرضهم للخطر.

وقالت: إن المحافظة على صحة وسلامة الجمهور تعتبر من أولويات عمل البلدية، محذرة وبشدة من شراء المبيدات من المحال التجارية دون استشارة، باعتبار أن هذه المواد خطرة جداً على صحتهم وسلامتهم، وأن استخدامها بطريقة عشوائية سيؤدي إلى إصابتهم بأمراض معدية أو الوفاة.

وأشارت إلى أنه في حال رصد شركات تمارس هذا النشاط دون ترخيص، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لما تشكله من خطر على المجتمع وسلامة الأفراد.

من جانبه، أكد غانم علي سعيد، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في البلدية، إن الإدارة قامت مؤخراً بحملات وزيارات ميدانية للمنازل والمدارس، بهدف توعية الجميع حول كيفية استخدام المبيدات الحشرية بالطريقة السليمة.

وأضاف: أنه سيتم إعداد برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التعرف على العوامل والممارسات غير الصحيحة، والتي يقوم بها الأفراد، وتقديم النصائح الإرشادية بالطرق الوقائية لمنع انتشار هذه الآفات في المنازل، والتوعية باتباع الإرشادات، والتأكد من وجود بطاقة المعلومات على عبوة المبيد تحتوي على الاسم التجاري والجهة المصنعة وعنوانها وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، فضلاً عن توافر العلامات التوضيحية والتحذيرية المناسبة وإرشادات السلامة.