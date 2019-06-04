أبوظبي(الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي في ملتقى غرس زايد تحت شعار«غرس زايد.. إماراتي وأقدر»، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وبمشاركة مُتحدثين متخصصين، وركز حول تحديات العمل التطوعي.

وعقد المُلتقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مبنى المدرسة الإماراتية في أبوظبي بمشاركة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب عن: المنصة الوطنية للتطوع و«ساند»، و«تكاتف»، ومبادرة «زايد العطاء» من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، وصندوق الوطن والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

وركز الملتقى على عدة محاور حول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تحفيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وبيان مسؤولية وسائل الإعلام باختلافها على نشر الثقافة التطوعية والتشجيع على الانخراط في الأعمال الإنسانية.

وهدف الملتقى إلى تمكين الشباب من المشاركة في الأعمال التطوعية وتعزيز ثقافة التطوع لديهم، وتضمين الأهداف الأساسية للعمل التطوعي، لما يخدم مصلحة الناس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى "غرس زايد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.